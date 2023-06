La princesa Leonor. Foto: Europa Press

El diari alemany Bunte assegura que la princesa Leonor tindria una "amistat especial" amb un dels seus companys de classe a l'internat gal·lès en què ha estudiat els últims dos anys. Un jove anomenat Gabriel que, fill d?una parella brasilera, hauria crescut a Nova York.

No és la primera vegada que es rumoreja que la Princesa d'Astúries està enamorada. La seva visita a Espanya fa un any acompanyada per un desconegut jove de la seva edat amb què va assistir amb els seus pares i la seva germana al 70 aniversari de la seva àvia Paloma Rocasolano -demostrant que el noi estava completament integrat a la seva família- va ocupar nombrosos titulars i va fer que s'especulés amb que Leonor podria estar vivint el seu primer amor.

Molt ben posicionats econòmicament, la seva mare seria una reeixida publicista, mentre que el seu pare treballaria al sector financer internacional, més concretament com a banquer d'inversió per a Deutsche Bank. La família viuria en un bloc elegant proper a Wall Street i Gabriel hauria estudiat -abans de la seva etapa a Gal·les i de conèixer la Princesa d'Astúries- en un prestigiós centre privat de Brooklyn, on hauria coincidit amb els fills dels cantants i models més famosos del moment.

Un jove bru i alt que té l'edat de Leonor -és a dir, va néixer l'any 2005 i ja ha complert la majoria d'edat- i que a més de parlar a la perfecció anglès, portuguès i una mica d'alemany, és esportista (juga al futbol i al lacrosse ) i és un apassionat de l'art, per la qual cosa assisteix a classes d'aquesta matèria.

De moment és molt aviat per llançar campanes al vol i, fidels a la seva discreció des de Casa Real guarden absolut silenci, evitant entrar a confirmats ni desmentits.