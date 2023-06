Arxiu - Tamara Falcó

L' Hotel Ritz serà el centre d'operacions de l'abans i el després del casament de Tamara Falcó que se celebrarà el dia 8 de juliol al Palau del Racó.

El divendres 7 de juliol als seus preciosos Jardins entorn a les 19:00 hores tindrà lloc un sopar i l'endemà sortiran els autocars a partir de les 17:45 hores amb destinació El Rincón, un autocar cada hora i que des del Palau del Rincón sortiran cap a l'hotel a partir de les 02: 00 h. de la matinada.

Al mateix Hotel, els nuvis celebraran l'endemà un dinar posterior al casament.

Els nuvis han enviat un mail als convidats amb un planning amb tota la informació que necessiten per gaudir al màxim del seu gran dia. Se us informa d'horaris, regals, abillament exigit i contrasenyes personalitzades per poder tenir accés a tot el necessari.

Els convidats del casament podran accedir gratuïtament a un centre especialitzat en Wellness que ofereix tractaments facials, corporals i capil·lars. Un saló on les inivitades es podran maquillar amb la gamma de productes de què Tamara Falcó és imatge.

A la llista de casaments els nuvis han marcat un regal mínim de 150€ i un màxim de 10.000€ a l'exclusiva botiga A-típica, especialitzada en llistes de casament.

Pel que fa als noms dels padrins de casament: la padrina serà Carolina Molas, mare d'Íñigo Onieva i el padrí serà Manuel Falcó, el germà gran de Tamara, l'encarregat de caminar-hi al costat fins a l'interior de la capella.

Tamara portarà dos looks al casament, un per a la cerimònia i un altre per a la celebració. La confiança per al look de casament de la socialité està dipositada en els amics, el dissenyador Juan Avellaneda i l'estilista Blanca Unzueta.

El xef del casament serà Eneko Atxa d'Azurmendi. A l'enllaç acudiran 200 convidats per cada família, però no se sap si hi haurà algun grup musical conegut que amenitzarà aquesta vetllada del 8 de juliol.