El debat sobre els anomenats ' ventres de lloguer ' i el mediàtic cas de la presentadora Ana Obregón s'han convertit en matèria d'examen a la segona jornada de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) - o Selectivitat- a la Comunitat Valenciana.

La prova de Castellà-Llengua i Literatura ha inclòs l'editorial que el diari 'El País' va publicar l'1 d'abril passat sota el títol 'Ventre de lloguer'.

El text periodístic recorda que "la notícia que l'actriu i presentadora Ana Obregón, de 68 anys, havia decidit ser mare de nou pel procediment d'un ventre de lloguer als Estats Units ha reobert el debat a la política ia la societat sobre aquesta pràctica prohibida a Espanya, però legal a altres països".

"En el cas dels ventres de lloguer s'ha caminat a una banalització de la tècnica, amb cada cop més casos de models, famosos o rics sense més que recorren a un ventre de lloguer per conveniència professional o per preservar el seu cos dels efectes d?un embaràs: La maternitat o la paternitat poden ser un desig legítim, però no prevalen sobre el dret del nen concebut ni sobre els drets humans de les dones", afegeix.

Al fil d'aquest escrit, s'ha plantejat a l'alumnat valencià que respongui, entre altres qüestions, a l'interrogant següent: "¿S'hauria d'autoritzar la gestació subrogada a Espanya?".

Un total de 22.951 estudiants de la Comunitat Valenciana participen en aquesta convocatòria ordinària de la Selectivitat. El 60% dels estudiants que es presentaran a les proves són dones i el 40% homes. Per universitats, les dues universitats de la província de València són les que acolliran un nombre més gran d'estudiants, amb un total de 12.317 matriculats, dels quals 6.562 alumnes s'examinaran a la Universitat de València i 5.755 a la Universitat Politècnica de València .

El segueixen les dues universitats de la província d'Alacant, que acolliran un total de 7.963 persones, de les quals 4.127 realitzaran les proves a la Universitat Miguel Hernández d'Elx i 3.836 a la Universitat d'Alacant. Finalment, a la Universitat Jaume I de Castelló s'examinaran un total de 2.671 alumnes.

Després d'haver arrencat aquest dimarts, dimecres avui arriba el torn dels exàmens de Castellà i Anglès al matí i de les optatives de Química, Disseny i Història de la Filosofia a les 15.30 hores i de Dibuix Tècnic, Geologia i Geografia a les 17.45 hores .

L'últim dia d'exàmens començarà demà a les 9.30 hores amb les proves de Matemàtiques, Llatí i Fonaments de l'Art i continuarà a les 11.45 hores amb l'examen de Matemàtiques Aplicades. La jornada finalitzarà a les 15.30 hores amb els exàmens de Grec, Arts Escèniques, Alemany, Francès i Italià.