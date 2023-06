Dani Alves/ @EP

El nou argument és que els seus dos fills vénen a viure del Brasil a Barcelona , on s'han empadronat i el fill gran cursarà el darrer curs de batxillerat a un centre de Barcelona.

A aquesta petició es neguen tant la Fiscalia com l?acusació particular, exercida per l?advocada Ester Garcia en nom de la denunciant. Tots dos creuen que Alves ha de continuar a la presó fins a la celebració del judici, ja que hi ha indicis que l'incriminen per un delicte greu, i el risc de fugida no ha desaparegut.

La vista se celebrarà divendres al matí a la mateixa secció 3a de l'Audiència de Barcelona que ja li va denegar la llibertat provisional anteriorment. Els arguments del tribunal eren els mateixos que els de les acusacions: el delicte d'agressió sexual té penes elevades, els indicis contra Alves són clars i el jugador brasiler té una capacitat econòmica elevada que li permetria fugir de la justícia.

La magistrada assegurava en la seva resolució que havia canviat les seves declaracions en funció dels indicis que ho incriminen. Cal recordar que Alves va negar les relacions sexuals, i va donar fins a tres versions diferents, i va dir que van ser consentides. A la segona declaració, va admetre la penetració vaginal i que va mentir a la primera declaració per amagar la infidelitat davant la seva dona.