Aylén Milla exconcursant de GH VIP , ha anunciat que pateix càncer de mama a través de les seves xarxes socials.

"Sóc Aylén, 33 anys i tinc Cancer de Mama, comportat com a triple negatiu, agressiu. Porto 16 quimioteràpies. Aquesta és la meva història" ha dit en un post al seu compte d'Instagram.

L'exnòvia de Marco Ferri ha relatat com està vivint aquest procés amb la família. "Avui vaig haver de veure desmaiar-se la meva mamita a la clínica mentre estàvem dins de la sala d'ecografies mamàries. No va poder amb el dolor i va perdre la consciència. Em va partir el cor veure les cames doblegar-se mentre li sostenien les infermeres . Tot per mi" , ha relatat en les seves stories.

"Com a filla, se'm parteix l'ànima de veure la meva mare i el meu pare patir amb la meva malaltia . Veure efectes físics en ells em destrossa. Intenten ser forts i jo també ho intento, ploro d'amagat", ha admès.