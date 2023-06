Tamara Falcó i Íñigo Onieva / Instagram

Tamara Falcó ha tornat aquest dijous a Madrid i ha reaparegut a 'El Hormiguero' després del seu ingrés a la Clínica Buchinger per perdre pes abans del seu enllaç matrimonial amb Íñigo Onieva. La Marquesa de Griñón s'ha mostrat molt feliç i és clar, ha parlat al programa de com estan sent aquests dies.

Ha cridat especialment l'atenció que Tamara hagi interromput el seu 'ingrés' per aparèixer al programa on col·labora, però el cert és que aquest tractament no requereix un tancament total. Això sí, la filla d'Isabel Preysler ha prioritzat la seva agenda professional a la personal, ja que aquest dimecres el seu noi feia 34 anys i no va passar el dia amb ell... de fet, el va felicitar a última hora.

"Estic bé", començava dient Tamara i Pablo Motos anava al gra, li comentava que havia sortit a diversos mitjans la llista dels convidats al seu casament entre els que hi havia Rafa Nadal o Almeida i ha assegurat que "no n'han trobat cap, ho sento".

A més, la col·laboradora ha confessat que "no" van polítics, ni esportistes que no siguin de la família ni tampoc cantants: "al final entre Íñigo que té 150 amics i jo, som 200 convidats" però ha revelat que "s'ha reduït un munt i hi ha cosins que vindran després a les copes".

Tamara està vivint un dels moments més especials de la seva vida tot i haver protagonitzat algunes polèmiques en els darrers mesos. La filla d'Isabel Preysler per fi ha trobat a Carolina Herrera una firma que li dissenyi el vestit de núvia i està completament recuperada de l'esquinç que va patir fa unes setmanes.