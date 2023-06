El seu primer matrimoni als 29 anys va ser amb Carla Elvira Lucia Dall'Oglio. Berlusconi una genetista italiana que va conèixer el maig del 1964 i que després d'un any de festeig es va casar. Van compartir la seva vida 20 anys i van néixer dos fills: Maria Elvira (1966; més coneguda com a Marina) i Pier Silvio (1969). El seu divorci va tenir lloc el 1985.

Mentre va estar casat amb Carla Elvira Dall'Oglio, Berlusconi va tenir una filla amb l'actriu Verónica Lario . De la seva llarga relació va tenir tres fills: Barbara (1984), Eleonora (1986) i Luigi (1988). Van passar per l'altar el 1990. La parella es va divorciar el 2009 per unes fotografies que mostraven Berlusconi en actitud afectuosa amb Noemi Letizia , a la festa del seu 18è aniversari. El Tribunal de Milà va ordenar a Berlusconi pagar en primera instància fins a tres milions d'euros al mes a Verónica Lario, una xifra que va ser reduïda a 1,4 milions d'euros. Això va passar el 2012, però recentment l'actriu ha estat condemnada a tornar part d'aquesta milionària suma després d'una nova petició dels advocats de Berlusconi.

Francesca Pascale era la presidenta del seu club de fans quan la va conèixer a Nàpols el 2011. Però el seu amor no va durar gaire i aquell curt temps junts es va convertir en una nova sagnia econòmica per a ell. Tot i no estar casats, Pascale es va emportar un pagament de 20 milions d'euros i una pensió anual d'un milió en concepte de manutenció.

El 2020 al magnat se'l va descobrir divertint-se amb la diputada del partit Forza Italia Marta Antònia Fascina, mentre la seva relació de 12 anys amb Pascale encara no havia acabat. Des del 2020, el polític mantenia una relació oficial amb Fascina, que era 53 anys menor que ell. Ella, una altra ferma defensora de les idees d'il Cavaliere, és membre de la Càmera de Diputats italiana per Forza Italia. Va exercir de primera dama oficiosa a l'últim intent de Berlusconi de presentar-se a les eleccions i també es va mantenir al seu costat durant els seus últims problemes de salut.

Karima El-Mahroug , també coneguda pel sobrenom Ruby Robacors. Les seves nits a casa del polític quan ella tenia 17 anys van estar a punt de portar-lo a ell a la presó. Berlusconi va ser condemnat a set anys de presó el 2013 per prostitució de menor i abús de poder en primera instància, però va ser absolt el març del 2015.