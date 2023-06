Rosalía / @EP

Rosalía no para. Als seus espectaculars concerts al Primavera Sound als seus escenaris de Barcelona i Madrid, ia pocs dies d'arrencar la seva esperada gira europea -que la portarà de tornada a Espanya el 7 de juliol- l'artista passant uns dies al nostre país per promocionar la seva última cançó, 'Tuya'.

Després de deixar a l'aire si el seu nou single parla del seu presumpte romanç amb l'actriu, model i activista trans Hunter Schafer a la seva entrevista al programa radiofònic de Los40 'Anda ya!' -"Com que és de bonic que cadascú es faci la seva pròpia pel·lícula... Mai trencaré la màgia d''això és ficció i això és personal'", ha assegurat- la cantant de 'Motomami' ha visitat 'El Hormiguero' i ha xerrat amb Pablo Motos sobre música però també sobre la seva vida personal, revelant algun detall (molt) important sobre les seves noces amb Rauw Alejandro.

En primer lloc, la data. Tot i que es van comprometre a principis d'any, Rosalía explica que ara mateix està tan centrada en la seva carrera que el seu sí vull haurà d'esperar. "Sembla que hi haurà casament. De moment he d'acabar la gira i després ja per a la tornada", ha avançat, revelant que la seva idea és fer una celebració íntima encara que sap que no ho tindrà fàcil: "Muntaré un casament amb família, una cosa bonica però chill, una cosa tranquil·la. A veure com acaba això", ha reconegut amb un somriure.

Molt il·lusionada, la cantant confessa que ja té al cap com serà el seu vestit de núvia. "Tinc diversos, un Vivienne Westwood m'agradaria", ha confessat, i ha deixat entreveure que el seu look nupcial serà excessiu, diferent i molt especial, com tots els vestits de la icònica dissenyadora britànica.

A més, Rosalía ha explicat com va ser la romàntica i accidentada petició de mà de Rauw Alejandro després de més de tres anys de relació. Va ser a Puerto Rico, "a casa dels seus avis a la muntanya" quan el cantant li va demanar que es casés amb ell amb un espectacular anell valorat en 600.000 euros. "La casa és a la muntanya i des de la terrassa es veia tot Puerto Rico. Vam pujar a veure els focs artificials perquè era Cap d'Any. Jo no m'ho esperava, vaja", ha explicat, desvetllant l'anècdota que va marcar aquest moment màgic: " Jo veig que se m'agenolla. Tenia la mà a la butxaca i com que intentava treure alguna cosa, però no podia. Ho tenia encallat. Em va treure l'anell i em va demanar que em casés amb ell". "I em vaig posar a plorar. Uns llagrimons. Quina il·lusió!", ha recordat amb un somriure.