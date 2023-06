Shakira i Piqué, quan encara eren parella. Foto: Europa Press

Nou front obert entre Shakira i Gerard Piqué. L'exfutbolista, que està gaudint dels seus fills des del 2 de juny passat, hauria demanat a la cantant un canvi els dies que li corresponen per conveni perquè Milan i Sasha poguessin assistir al casament del seu germà Marc i María Valls, que se celebrarà el proper 23 de juny a Barcelona.

L'exfutbolista li hauria demanat que els petits es quedessin 5 dies més del que inicialment estava previst amb ell (en principi serà el 19 quan tornin amb la seva mare) per no perdre's l'enllaç del seu oncle, amb el qual tenen una relació molt especial, però Shakira no ho estaria posant fàcil.

Així ho ha revelat la periodista Lorena Vázquez, que assegura que malgrat les súpliques de Piqué perquè els nens puguin estar presents en un dia tan important per a la seva família, (i de comprometre's amb la seva ex a compensar-lo aquests dies més endavant) la artista hauria rebutjat la possibilitat d'allargar l'estada dels seus fills a Barcelona més del que s'havia acordat estrictament, posant tot tipus d'inconvenients.

Una negativa el rerefons de la qual seria que Shakira no voldria sota cap concepte que Milan i Sasha coincideixin amb Clara Chía al casament del seu oncle, que suposarà el primer acte familiar al qual la jove vagi amb Piqué des que van fer pública la seva relació a l'estiu de 2022.

Tot i que l'exfutbolista no s'ha pronunciat sobre aquest delicat assumpte, tant ell com la resta de la seva família estan molt disgustats amb l'actitud de Shakira, que no dóna el braç a tòrcer i no permetrà que els seus fills assisteixin al casament de el seu oncle Marc. "Està la cosa molt lletja" ha apuntat la col·laboradora d'Y ahora, Sonsoles, deixant entreveure que la guerra entre la cantant i la seva ex podria recrudir-se (més) les properes setmanes.