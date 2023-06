Foto: Instagram (@ristomejide)

Risto Mejide i Natalia Almarcha semblaven, des que la seva història d'amor va sortir a la llum pública el març passat, la parella perfecta. Aquest diumenge, confirmant que el seu festeig ja estava tan refermada que la jove farmacèutica ja havia conegut la seva filla Roma, el presentador compartia a les seves xarxes socials una imatge de les dues abraçades, afegint una paraula molt reveladora, amoR , fent un joc de paraules amb el nom de la petita fruit de la seva relació amb Laura Escanes que deixava entreveure que estaven més feliços que mai.

Tot i això, alguna cosa ha passat en les últimes 48 hores perquè la parella hagi trencat fulminantment. Les alarmes es van encendre aquest dimarts quan Risto i Natalia van deixar de seguir-se a xarxes socials i el publicista va eliminar del seu Instagram la instantània de la seva ja exparella amb la seva filla.

Poc després, la valenciana trencava el seu silenci i compartia una demolidora reflexió a les seues xarxes socials que deixava entreveure que la seua història d'amor amb el presentador de Todo es mentida ja era història: "Tristement vivim en un món on hi ha un important excés d'hipocresia. Un món on els valors del respecte i la fidelitat s'han perdut completament. Un món on interessa molt vendre una vida en xarxes socials, la qual, com més discrepi de la realitat, millor”. "Vivim en un món narcisista. Un món en què busquem el bé propi sense importar-nos les víctimes que deixem pel camí. Un món al qual, gràcies a Déu, no pertanyo" sentenciava, deixant entreveure que la seva relació amb Risto no hauria acabat de la millor manera.

Un missatge a què el jurat de Got Talent no ha trigat a reaccionar, confirmant la seva ruptura a través d'una història que ha compartit aquest dijous 15 de juny a Instagram i en què, deixant clar que no tornarà a parlar d'aquest tema, ha llançat un dard a la dona que fins fa dos dies ocupava el seu cor, Natalia.

"De qualsevol ruptura sentimental sempre hi haurà, com a mínim, dues versions. La veritat, si és que existís, seria la suma imperfecta de les dues" ha començat, assegurant que "mai donaré públicament la meva versió de la fi d'una relació".

"Ni d'aquesta ni de cap. I no perquè em faltin ganes, o raons moltes vegades. Sinó perquè això seria anar contra una persona que ha estat important a la meva vida" ha afegit, revelant que la valenciana és "una dona a qui he volgut, amb qui he conviscut i he donat la benvinguda a la meva vida, una dona que ha estat amb els meus fills, una dona a qui he anomenat amor.

A continuació, ha demanat als seus seguidors que no n'esperin que després de la seva ruptura "entre el drap de cap acusació, insinuació, calúmnia, injúria o simplement dubte raonable". "Aquesta persona (Natalia) mereixerà sempre el meu respecte i per tant, la meva més sincera consideració. Si ella decideix explicar-vos la meitat de la nostra història, serà cosa seva" ha llançat, abans de confessar que ell "per ella i pels meus fills, i pel que puguin veure i llegir en el futur, guardaré silenci”.

"Si sóc valent per estimar, també ho sóc per callar. I no, el que calla no atorga" ha finalitzat, deixant entreveure que no és l'últim capítol d'una ruptura els motius dels quals podríem conèixer molt aviat. Trencarà Natalia Almarcha el seu silenci per donar la versió dels fets? Temps alhora, però després de la demolidora reflexió que compartia en xarxes socials després que Risto esborrés de les seves xarxes socials la seva última publicació, a pocs l'estranyaria.