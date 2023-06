Lozano, visiblement emocionada. Foto: Telecinco

Kiko Hernández feia una declaració d'amor dimarts passat 13 de juny a Sálvame Diario cap a Fran Antón amb què aconseguia deixar tots els seus companys bocabadats. Un acte de generositat que el col·laborador va voler tenir amb el seu programa de televisió i no amb qualsevol revista on vendre'l l'exclusiva que ha estat aplaudit per tots els seus éssers estimats.

Un dia més tard, dimecres passat 14, el programa ha repassat una per una les paraules que Kiko va tenir cap al que serà el seu marit i la veritat és que ens ha emocionat especialment Lydia Lozano. La periodista no podia reprimir les seves llàgrimes quan es parlava del seu company i assegurava que quan el va veure des de casa "vaig plorar el més gran, vaig dir l'altre dia que era un geni, però va ser tan bonic veure Kiko parlant així, jo no m'ho podia creure ¡Quina meravella!".

La col·laboradora revelava que "em va començar a donar voltes el cap des que la vaig conèixer, moments de tot i vaig dir 'ja és lliure'". Lydia té clar que "aquest pas no l'hagués fet Kiko a la vida si no hagués estat dins de la família ja, si no hagués estat acceptat per la seva mare, per la seva germana i de les petites...".

Lozano s'alegra pel pas que ha fet Kiko perquè considera que ja és lliure per fer i desfer sense donar explicacions a ningú. Terelu Campos li preguntava si té ganes de convidar el seu company i Fran a casa seva i ella, entre llàgrimes confessava que "quan em dius això de casa, ja que cal llimar moltes asprors".

"Durant molt de temps s'ha parlat i s'ha dit si tinc una relació o no. S'ha especulat moltíssim sobre si tinc una relació sentimental. Ha arribat el moment d'explicar la veritat i aquesta veritat es defineix que fa temps vaig trobar la persona que més feliç m'ha fet a la meva vida. Fa temps vaig trobar el que és l'amor de veritat. He trobat l'home de la meva vida. He trobat el millor pare per a les meves filles. I he trobat la persona que més vull en aquest món , i aquesta persona es diu Fran Antón", deia fa menys de 48 hores Hernández al plató de Sálvame.