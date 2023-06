Rocío Flores / Mediaset

Rocío Flores s'ha fet viral aquest dijous a les xarxes socials per unes declaracions que va fer fa uns dies parlant sobre la seva àvia, Rocío Jurado, i el seu avi, Pedro Carrasco . La noia va fer una comparativa professional de tots dos i molts s'han alarmat pel poc coneixement que pot tenir sobre ells... però què va dir exactament la filla d'Antonio David Flores?

Rocío va reaparèixer públicament el cap de setmana passat com a presentadora del 'Golden Nail Congress' celebrat a Madrid. "Per mi és un orgull, jo sempre ho he dit. Per mi, els meus avis van per bandera i m'hauria encantat que això hagués passat fa moltíssim temps que és clar, que la meva àvia era cantant però el meu avi era boxejador o sigui que tots dos. Però bé, mira, m'alegro. Jo m'he assabentat per les xarxes socials aquest cap de setmana, no et mentiré", deia la noia.

Rocío feia aquestes declaracions quan se li preguntava per l'homenatge que li feien al seu avi el cap de setmana passat a Alonso per la seva carrera irreprotxable com a boxejador. A més, la influencer ens deixava clar que "no" se li havia convidat, però, encara que així hagués estat "tampoc aniré a un lloc on no m'estimen, no?".

Això sí, Rocío assegurava que podia anar qualsevol altre dia: “Vint mil vegades he anat a visitar la tomba de la meva àvia sense que hi hagi premsa, sense que hi hagi ningú. Mai no m'ha fet falta una càmera per anar a la meva àvia, no tindria cap problema a fer-ho amb la figura del meu avi”.

En xarxes s'ha recollit una part d'aquest vídeo en què Rocío assegura que "el que era de pes fonamental, era el meu avi" ja que la seva àvia "era cantant, era la més gran, tot fantàstic, al món del cor però com a esportista reconegut, campió del món, un pes ploma, Europa, vint mil vegades”.

La que fos col·laboradora de televisió no feia cap declaració més sobre els seus avis, però sí que confessava que no aniria a un homenatge a aquests si hi fossin Rocío Carrasco i Fidel Albiac: "En el moment en què estiguessin ells probablement no". D'aquesta manera, sembla que la noia ha tornat a deixar clar que, de moment, no coincidiria amb la mare.