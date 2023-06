Instagram @ddlovato

Demi Lovato ha tornat a fer servir els pronoms "ella" després d'admetre que utilitzar el neutre va ser una experiència "esgotadora". La cantant es va declarar com a persona no binària el 2021 i, des d'aquell moment, va demanar que es refereixessin com a "ell", però sembla que aquell moment ja ha quedat enrere. La seva elecció es devia a voler equilibrar l'energia "masculina i femenina".

"Quan em vaig enfrontar a l'opció d'entrar al bany i deia 'dones' i 'homes', no vaig sentir que hi hagués un bany per a mi perquè no em sentia necessàriament com una dona", va explicar al podcast de Spout . “No em sentia com un home. Simplement em sentia com un ésser humà”.

"Últimament m'he sentit més femenina, per la qual cosa he tornat a adoptar "ella", però crec que l'important és que ningú és perfecte", va afirmar. Va continuar explicant: "Tots confonen els pronoms en algun moment, i especialment quan la gent està aprenent. Tot es redueix al respecte”.

Tot i això, en una conversa amb GQ Hype España , Demi ha confirmat que s'està desfent dels seus pronoms neutres perquè "constantment havia d'educar la gent" sobre la seva decisió. "Constantment havia d'educar la gent i explicar per què m'identificava amb aquests pronoms. Va ser absolutament esgotador, simplement em vaig cansar", va afirmar la cantant.

Tot i això, ha reclamat que hi hagi més espais neutrals en la resta d'aspectes vitals. "M'enfronto a això cada dia. Per exemple, en banys públics. Haver d'accedir al bany de dones, encara que no m'identifiqui del tot. També passa en omplir formularis, com ara documents governamentals o qualsevol altre on hagis d'especificar el teu gènere. Només tens dues opcions, home i dona, i sento que res d'això no té sentit per a mi", va dir.