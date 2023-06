Shakira i Piqué / Arxiu

L'amor de Shakira per Gerard Piqué va ser tan immens com el dolor que li ha deixat la ruptura. Tot i això, ara tenim més detalls de com va ser la seva relació gràcies a les declaracions que va fer la colombiana davant el jutge el 6 de juny passat el 2019, a les quals ha tingut accés El País. La Fiscalia demana vuit anys de presó i una multa de gairebé 24 milions d'euros per delictes fiscals, que van ser comesos suposadament entre el 2012 i el 2014.

“El meu únic enllaç (a Espanya) era Gerard. Aquí només tenia una parella ”, va dir Shakira. L'artista va defensar que no es va establir a Barcelona fins al 2015, per la qual cosa no podia ser tractada com a resident fiscal fins aquell moment.

"Estava a tot arreu, vivia més en un avió que qualsevol pilot ", va assegurar Shakira. També va recordar un dels gestos més romàntics que va tenir amb el futbolista: "Recordo estar volant del Marroc a Croàcia. Sobrevolàvem Barcelona i vaig demanar al pilot de l'avió si podia aterrar breument només per fer un petó a Gerard [...] . sé si l'Agència Tributària m'ho haurà computat com un dia a Espanya ”, va ironitzar l'artista.

Shakira ha qualificat d'"absurd" que Hisenda consideri que la residència fiscal de la cantant fos Espanya entre el 2012 i el 2014, ja que encara estava coneixent el català: "La nostra relació era molt turbulenta, era un Dragon Khan, perquè les nostres vides professionals no compaginaven , era com ajuntar aigua i oli”.

A més, ha acusat Hisenda de tenir una "visió retrògrada i masclista" pel fet de considerar la seva maternitat com un fet fonamental per establir-se fiscalment a Espanya. Milan va néixer el 2013, però Shakira nega que s'instal·lés a Barcelona per això: "Vaig parir i em vaig portar al meu fill nounat. El portava amb mi a sobre a tot arreu".

El judici està previst per a aquest novembre.