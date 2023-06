S'espera que el casament sigui un esdeveniment íntim a la província de Barcelona, amb la presència dels éssers més estimats. | @GTRES

Gerard Piqué i Clara Chía celebraran el matrimoni. Segons fonts properes a la parella, l'exfutbolista i la seva xicota han pres aquesta important decisió i tenen previst anunciar-ho en un moment especial. L'anunci es durà a terme durant les noces del germà de Piqué, Marc, que contraurà matrimoni amb Maria, la seva parella de tota la vida, el proper 24 de juny. Persones properes a Piqué i Clara han confirmat aquesta informació i han revelat que ja han començat els preparatius pel seu gran dia.

Aquesta notícia ha generat gran impacte en la crònica social, especialment perquè Piqué no havia fet mai aquest pas amb Shakira, la seva parella anterior. Tot i tenir una relació de 12 anys i dos fills junts, Milà i Sasha, mai van decidir formalitzar el seu compromís. Per tant, aquesta notícia adquireix encara més rellevància.

Piqué i Clara Chía han triat un dia especial per anunciar el casament, coincidint amb un important esdeveniment familiar que s'està tractant amb gran discreció. Tot i que se'n desconeixen molts detalls, se sap que la cerimònia es durà a terme a la província de Barcelona i comptarà amb la presència del cercle íntim dels nuvis. Aquesta data ha estat objecte de debat recentment pel fet que Shakira hauria vetat la presència dels seus fills al casament del seu oncle Marc. Gerard, per descomptat, no podia faltar. El jugador català està molt unit al seu germà i assistirà a l'esdeveniment acompanyat de Clara Chía, la seva futura dona. Ella, que s'ha convertit en el seu principal suport durant el conflicte amb Shakira, ara es convertirà en la dona amb qui compartirà la resta de la seva vida. Aquest és un gran pas que passa menys d'un any després de l'aparició de Clara a la vida de Piqué.

La decisió d'anunciar el matrimoni durant el casament de Marc Piqué també reflecteix la bona relació entre Clara Chía i la seva família política. La jove catalana s'ha convertit en una gran amiga de la seva cunyada, Maria, un favor que Shakira mai no va gaudir. A partir d'aquest moment, comença el compte regressiu per al gran casament de Gerard Piqué i Clara Chía. Fa menys d'un mes, la parella va ser vista visitant una boutique de joieria a Barcelona on Piqué va parlar amb un empleat sobre un anell personalitzat que estan preparant. Sens dubte, els indicis apunten a un proper enllaç.