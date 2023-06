Aldón, en una imatge recent. Foto: Europa Press

9 mesos després de la seva separació de José Ortega Cano, Ana María Aldón torna a estar enamorada . Així ho ha confirmat la col·laboradora el diumenge 18 de juny passat a Fiesta , revelant algun detall de l'home que li ha tornat la il·lusió en l'amor i de qui assegura amb un somriure que se sent "la dona de la seva vida".

Fa diverses setmanes, abans de posar rumb a Hondures per tornar a Supervivientes per una setmana com a fantasma del passat, la gaditana confessava que estava novament il·lusionada. I ara, fent un pas més enllà, ha confirmat que té nuvi, que la cosa va molt de debò i que no pot estar més feliç.

Es tracta d'un home desconegut (no guarda cap relació amb les pàgines de la crònica rosa), una mica més gran que ella (50 i pocs anys, l'"edat perfecta" com ha reconegut), alt, amb els ulls blaus i de qui per el moment prefereix no donar-ne ni el nom ni els cognoms. Encara que fa poc temps, la relació es consolida a passos de gegant i com ha confessat Ana María ja han fet algun viatge junts i la seva família ja el coneix.

"Fa poc temps, però prou per saber que em fa molt feliç. Ens hem dit moltes coses, té un nom compost, és molt espanyol, esportista, maco i intel·ligent. Viu a Madrid, però no és d'aquí. És del nord , encara que el nord és de Madrid cap amunt", ha revelat amb un somriure. "Em sento la dona de la seva vida. Em fa sentir que sóc la seva prioritat", ha assegurat.

Tot i això, i disposada a mantenir la seva privadesa "perquè no pertany a aquest món", la col·laboradora no ha volgut donar més dades d'aquest home que li ha tornat la il·lusió en l'amor quan es compleixen 6 mesos del seu divorci d'Ortega Cano i amb què, si tot segueix com fins ara, no li importaria tornar a passar per l'alta