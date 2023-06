Foto: Europa Press

Ni el pilot Lewis Hamilton ni l'estrella de la NBA Jimmy Butler. La nova il·lusió de Shakira, segons la premsa llatinoamericana, seria Alejandro Sanz, i no és broma! Encara que es coneixen des de fa anys, i han col·laborat en dues cançons ( La tortura de la colombiana i Te lo agradezco, pero no), del madrileny- s'especula que en les últimes setmanes la seva amistat s'hauria convertit en un incipient romanç amb el que tots dos estarien molt il·lusionats.

El cantant va ser un dels grans suports de Shakira després de la dolorosa ruptura amb Gerard Piqué fa un any. Recentment ha estat Alexandre qui va finalitzar la seva relació amb Rachel Valdés, i hauria estat en retrobar-se -es desconeix quan i on- quan s'haurien adonat dels seus sentiments després de dues dècades sent tan sols amics.

Un rumor que no té gaire fiabilitat -perquè la de Barranquilla és a Miami i el cantant de Cor partí recorrent Espanya amb la seva gira de concerts- però amb què tant la premsa llatina com els seus respectius seguidors estan emocionats, buscant indicis per demostrar que podrien esdevenir la parella sorpresa de l'any.

I la clau per donar per bo aquest idil·li seria la lletra que s'ha filtrat de la nova cançó de Shakira, que estaria dedicada a Sanz per frases com "anava sola i et vaig buscar perquè em tortures -una picada d'ullet al seu èxit 'La tortura '- Ja ho sé. Era un parany i vaig tornar a caure. Camina sola i et vaig buscar"; o "Ja m'estic encarinyant massa amb tu. Digues-me si estem jugant o en pla d'amics. És que m'està fascinant, millor no segueixo".

Les 'cites' que la cantant de 'Monotonia' ha tingut amb Lewis Hamilton des que va abandonar Barcelona i es va instal·lar a Miami l'abril passat, serien, pel que sembla, una simple maniobra de distracció perquè la seva incipient relació amb l'intèrpret de Viviendo deprisa continueu a la clandestinitat.

Informacions sobre les quals tant Alejandro com Shakira guarden silenci de moment, encara que coincidint amb el fitxatge de l'espanyol per la companyia Sony -a la qual també pertany ella- la colombiana li ha dedicat un afectuós missatge en un to més fraternal que amorós, per què enganyar-nos: “Benvingut a casa, germà”. Ens sorprendran aviat amb la tercera col·laboració? Això esperen els seus fans, revolucionats en imaginar-se la que podria ser la parella bomba de l'any novament junts sobre un escenari.