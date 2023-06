Foto: Instagram @edurnity

Edurne i David de Gea formen una de les parelles més unides i enamorades del panorama social. La cantant i el futbolista, que es van conèixer el 2010, tenen una filla en comú de dos anys -Yanai- i malgrat que han confessat més d'una vegada que no hi ha més compromís que la seva petita, tot apunta que aviat formalitzaran la seva relació.

Segons 'Las Mamarazzi', es donaran el 'sí vull' aquest estiu en un casament íntim els preparatius del qual estarien portant amb la major discreció, encara que no han pogut evitar que transcendeixin la premsa. De moment es desconeix la data exacta d'aquesta cerimònia 'secreta' a què assistirà tan sols l'entorn més proper de la parella - com Risto Mejide, company de la triomfita a 'Got Talent'-, però s'especula que la celebració podria durar diversos dies i tindria lloc a les Pedreres de S'Hostal, a Menorca, una finca envoltada de natura a pocs quilòmetres de Ciutadella.

De moment ni Edurne ni De Gea han confirmat el seu enllaç, amb el qual posarien el colofó a una relació que dura ja més de 12 anys. El seu va ser un flechazo; els seus camins es van creuar en un tema solidari de la Fundació Aladina el novembre del 2010 i des de llavors es van fer inseparables. Un any després d'enamorar-se, el porter fitxava pel Manchester United, però ni tan sols la distància ha fet efecte en el seu amor.

Després de diversos anys vivint a milers de quilòmetres de distància la cantant es mudava el 2018 a la ciutat anglesa, compaginant a la perfecció la vida en parella amb els compromisos professionals a Espanya. La parella té una nena, Yanay, que va néixer el 4 de març de 2021 ia la qual mai no han ocultat que els encantaria donar-li un germanet en un futur. Però primer, i segons sembla, la parella segellarà el seu amor amb un casament íntim a Menorca del qual aviat esperem poder-vos donar més detalls.