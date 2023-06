Neymar amb el PSG / @EP

El futbolista del PSG, Neymar , ha assumit a les seves xarxes socials que li ha estat infidel a Bruna Biancardi , la seva nòvia i amb qui espera el seu segon fill, el primer en comú per a la parella. És per això que li ha demanat disculpes de manera pública. El davanter de 31 anys ha difós un comunicat en què es va sincerar després de dies d'especulacions constants sobre la seva presumpta infidelitat amb la influencer brasilera Fernanda Campos, que va afirmar haver mantingut relacions amb l'esportista la vigília de Sant Valentí.

El missatge arriba després que el portal brasiler Em Off revelés l'existència d'una clàusula entre Neymar i Bruna, on s'establia la possibilitat de tenir una relació oberta en què el futbolista podria tenir relacions amb altres persones, sempre que complís tres regles: mantenir discreció, utilitzar anticonceptius i abstenir-se de besar-se a la boca amb altres dones.

MISSATGE DE NEYMAR



"Bru. Faig això per tu i la teva família. Justificant el que és injustificable. No calia, però et necessito en la nostra vida. Vaig veure com vas estar exposada, quant vas patir per tot això i quant vols estar al meu costat. I jo al teu costat, vaig cometre un error, em vaig equivocar, goso dir que comet errors cada dia, dins i fora del camp, però els meus errors en la meva vida personal els resolc a casa, en la meva intimitat amb la meva família i amics...

Tot això va colpejar una de les persones més especials a la meva vida. La dona que vaig somiar que estigués al meu costat, mare del meu fill. Ha colpejat la família, que avui és la meva família. Vaig aconseguir la teva intimitat en un moment tan especial com és la maternitat. Bru, ja em vaig disculpar pels meus errors, per l'exposició innecessària, però em sento obligat a reafirmar-ho públicament. Si un assumpte privat s'ha tornat públic, la disculpa s'ha de fer pública. No em puc imaginar sense tu.

No sé si funcionarà, però avui tinc la certesa que ho vull intentar. El nostre propòsit prevaldrà, el nostre amor pel nostre nadó guanyarà, el nostre amor mutu ens enfortirà. Sempre nosaltres. T'estimo"