Segueixen arribant-nos imatges dels plans que gran part de la Família Reial (a excepció dels Reis Felip i Letizia i les seves filles la Princesa Leonor i la Infanta Sofia) i Iñaki Urdangarín van fer a Ginebra durant els instants previs a la graduació d'Irene Urdangarín .

Un acte que tenia lloc el divendres 16 de juny a l'escola on ha estudiat els últims anys, Ecolint, i en què la Infanta Cristina i el seu exmarit van deixar de banda la seva complicada negociació de l'acord de divorci perquè la seva filla menor gaudeixi del seu dia sense preocupacions.

Per ella, i complint el seu desig que la seva família estigués unida en la seva graduació (en què a més van aprofitar per celebrar la majoria d'edat, ja que el seu aniversari va ser el 5 de juny) els exducs de Palma es reunien a l'hotel Four Seasons de la ciutat suïssa per sopar en família i tractar de relaxar les tensions de cara a un dels moments més especials a la vida d'Irene.

Un retrobament que, segons Hola! va transcórrer amb total cordialitat i en què la Infanta Cristina hauria rebut Iñaki amb un somriure que feia anys que no se'l veia, però al qual tots els assistents van arribar seriosos i amb cares de circumstàncies.

En arribar al mateix temps a l'hotel (a l'interior del qual esperaven el Rei Joan Carles i la Reina Sofia), Cristina, seriosa i capcota, no va creuar ni una mirada ni una paraula amb el seu exmarit, al seu torn molt pendent de la seva mare Claire Liebaert i amb el mateix gest d'angoixa i tensió de la germana de Felip VI.

Una serietat que també va cridar l'atenció als seus fills Juan, Pablo, Miguel i Irene, a la Infanta Elena (que també es va unir al sopar familiar) ia Victoria Federica i Froilán, nouvingut d'Abu Dhabi amb el seu avi. Els més joves de la família es quedaven a xerrar al vestíbul de l'hotel, demostrant la bona sintonia que tenen els cosins encara que en cap moment no els vam veure somriure, fruit del seu nerviosisme per aquesta cimera familiar que abandonaven després de diverses hores a l'interior evitant donar cap detall de com havia resultat el retrobament d'Iñaki Urdangarín amb la seva exdona i els seus exsogres