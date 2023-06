Eva Zaldívar atrapada

Aquest divendres s'acaba Sálvame . Telecinco emetrà la darrera entrega del mític programa que ha acompanyat els espanyols durant 14 anys, i és el millor moment per recordar els moments que ens ha regalat Jorge Javier Vázquez amb els seus col·laboradors.

Pocs recordaran aquest moment ocorregut fa 13 anys, el 2010, però Twitter hi és perquè els millors moments del programa mai morin i segueixin circulant per les xarxes.

El periodista Sergio López ha compartit un vídeo protagonitzat per Eva Zaldívar , l?exdona de Pepe Navarro, que ens va regalar un dels moments més icònics del programa en els seus 14 anys d?emissió.

A les imatges es pot veure Zaldívar sent perseguida per una reportera de Sálvame, sense poder arribar a imaginar que, en pocs segons, es produiria un "gir dràmàtic" dels esdeveniments , segons narra la veu en off del reportatge.

Eva Zaldívar entra a un supermercat, i es queda darrere de la porta automàtica. De cop, la porta fa una volta de tancar-se, espantant l'ex de Pepe Navarro, que segueix parlant amb la reportera. Però sembla que aquesta porta no vol que la conversa continuï, i finalment s'acaba tancant i atrapant el braç de Zaldívar. Un moment esquinçador la narració del qual s'hauria d'estudiar a les facultats de periodisme. Gràcies per tant, Sálvame.