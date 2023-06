Foto: Europa Press

Shakira, l'artista barranquillera més gran que ha donat la ciutat, rebrà una estàtua com a reconeixement per ser una de les que més ha fet per la seva localitat natal.

Així ho va assegurar l'alcalde Jaime Pumarejo Heins en anunciar que l'obra, que està a càrrec de l'artista Yino Márquez, està en procés i aviat estarà a punt per ubicar-la en un punt estratègic escollit en conjunt amb la comunitat, perquè propis i turistes puguin apreciar-la.

"Farem un reconeixement a Shakira, en un parell de mesos estarem desvetllant una estàtua perquè els barranquilers se sentin orgullosos d'aquest referent de cultura, però també perquè vinguin visitants a fer un pelegrinatge, fer-se una foto, quedar-se a un hotel i invertir a la nostra bonica ciutat", va afegir.

El mandatari va convidar els barranquilers a proposar llocs on es podria ubicar l'escultura. "La pregunta que li fem als barranquillers és on volen veure aquesta estàtua, on volguessin que la poséssim, i d'aquesta manera participin i enviïn molt afecte a aquesta artista que ha elevat el nom de la nostra ciutat i ho ha portat a tot el món", va apuntar l'alcalde.

Pumarejo va revelar que així com s'avança a l'estàtua de Shakira també s'està treballant en una obra que representarà una desconstrucció de l'escut de Barranquilla.

Yino Márquez, un dels nostres artistes insígnia, fill de la casa de cultura de La Paz i el nostre coordinador dels programes d'Arts Plàstiques de l'Escola Distrital d'Art i Tradicions Populars, EDA, va idear un escut desconstruït de Barranquilla, aquell escut que portem als nostres emblemes serà deconstruït i posat al Malecón davant del riu perquè qualsevol barranquiller pugui fer-ne una foto i, alhora, pugui veure el decret que va donar les facultats per erigir-se com a vila i que reconeixia la nostra tasca en aquestes lluites independentistes de Colòmbia, va afirmar.