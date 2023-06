Neymar està acostumat a signar contractes, ho va fer amb el Barça i amb el PSG , però pocs esperaven que també ho fes amb la dona. El brasiler va sorprendre tota la premsa a Instagram, en un post on feia entendre que havia estat infidel a la seva nòvia i mare del seu futur fill.

Neymar va parlar per instagram, en un post on demana disculpes a la seva parella actual. "Faig això per vostès dos i la seva família. Justificar l'injustificable. No calia. Però et necessito a LA NOSTRA vida. Vaig veure quant t'has exposat, quant vas patir per tot això i quant desitges estar al meu costat. I jo al teu costat. un error.M'he equivocat amb tu.M'atreveixo a dir que comet errors cada dia, dins i fora del camp.Però els meus errors a la meva vida personal els resolc a casa, en la meva intimitat amb la meva família i amics... Tot això va arribar una de les persones més especials de la meva vida.La dona que somiava seguir al meu costat, la mare del meu fill. Bru, ja em vaig disculpar pels meus errors, per l'exposició innecessària, però em sento obligat a reafirmar-ho públicament.Si un assumpte privat s'ha tornat públic, la disculpa s'ha de fer pública. No em puc imaginar sense tu. No sé si funcionarem, però AVUI ets la certesa que ho vull intentar. El nostre propòsit prevaldrà, el nostre amor pel nostre nadó guanyarà, el nostre amor mutu ens enfortirà." diu el futbolista