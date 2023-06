Shakira en una foto de fitxer/ @EP

Després de diversos mesos i d'haver començat una nova etapa amb els seus fills a Miami, la cantant s'ha obert en canal a People i ha confessat que es va assabentar de la infidelitat del seu ex pels mitjans: ''M'assabentava per la premsa que havia estat traïda mentre el meu pare era a la UCI. Vaig pensar que no sobreviuria a tant”.

hakira ha explicat que es temia perdre '' l'home que més ha volgut a la seva vida' ', el seu pare, en un moment tan fràgil per a ella i que li resultava molt dur no poder comunicar-se amb ell: ''No podia parlar amb ell ni rebre els consells del meu millor amic que tant hauria necessitat” .

A la meitat de la separació amb l'empresari, el seu pare va tenir una greu crisi de salut després de patir una caiguda a casa seva a Barcelona: "Tot se'm va ajuntar, casa meva s'ensorrava. Mentre el meu pare ha superat un COVID, dos accidents, una pneumònia, cinc cirurgies, tot això als seus 91 anys en menys de sis mesos”.

La cantant va parlar sense embuts amb la revista americana i va explicar que el suport dels seus pares ha estat indispensable per travessar el darrer any, ja que han estat un pilar fonamental en la recuperació i un motor molt fort per seguir endavant.

Shakira ha definit els seus progenitors davant el medi com "un reflex d'aquest somni que no va poder complir" i ha expressat que té el desig que els seus fills puguin seguir aquest model en què dues persones, amb paciència, entrega absoluta i ganes de viure, coneixen l'amor veritable.