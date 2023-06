El cantant. Foto: Europa Press

Lewis Capaldi no actuarà al festival DCODE 2023, en què era cap de cartell, després d'anunciar la seva retirada temporal "per posar en ordre la seva salut física i mental", després que s'hagi fet viral una actuació seva al festival de Glastonbury (Anglaterra), on va patir una crisi de la síndrome de Tourette que va patir en plena actuació.

"Gràcies als fans de Glastonbury per rebre'm i per cantar amb mi quan ho vaig necessitar i per tots els missatges increïbles de després. Significa molt per a mi", ha escrit el cantant en un comunicat que ha compartit al seu perfil de Twitter.

El cantant ha afirmat que aquesta notícia "pot ser que no sigui una sorpresa per a ningú" i ha reconegut que ha suposat una gran "dificultat" escriure aquest missatge de comiat.

"Solia ser capaç de gaudir de cada segon de xous com aquest i esperava que tres setmanes poguessin ajudar-me a solucionar-ho. Però la veritat és que encara estic aprenent a adaptar l'impacte del meu Tourette i dissabte es va fer força evident que necessito molt més temps per posar en ordre la meva salut tant física com mental, de manera que pugui fer tot el que estimo durant molt més temps”, ha explicat.

Lewis Capaldi ha assegurat que és un "tremend afortunat" per poder prendre el seu temps allunyat dels escenaris "quan altres no poden". "M'agradaria donar les gràcies a la meva meravellosa família, amics, equip, professionals mèdics i tots vosaltres, que heu estat un suport increïble a cada pas d'aquest procés, en els bons moments i encara més durant l'últim any en què he necessitat el vostre suport més que mai", ha assenyalat.

Per acabar, ha demanat perdó a tots aquells fans que planegessin acudir a algun dels seus concerts abans de final d'any i ha recalcat que necessita sentir-se bé. "Necessito sentir-me bé per actuar al nivell que us mereixeu. Tocar per a vosaltres cada nit és tot el que he somiat, per la qual cosa aquesta és la decisió més difícil que he pres a la meva vida. Estaré de tornada tan aviat com sigui possible", ha precisat.

Aquest descans es produeix a escassos dies del seu darrer 'retir temporal', ja que el 5 de juny passat, ia través de les seves xarxes socials, reconeixia que no estava vivint un bon moment de salut física i mental i anunciava un descans dels escenaris fins al passat concert a Glastonbury.