La tonadillera. Foto: Europa Press

Isabel Pantoja torna a ser notícia. I en aquest cas no pels seus problemes econòmics ni per la gira amb què recorrerà Espanya el 2024 per commemorar els seus 50 anys al món de la música, sinó per la seva salut. I és que tal com ha revelat Antonio Rossi a El programa de Ana Rosa , la tonadillera ha estat a punt de perdre la visió en un ull.

Fa uns quants mesos (abans de viatjar als Estats Units per actuar a Miami, Nova York i Puerto Rico) la vídua de Paquirri hauria començat a tenir molèsties a l'ull esquerre. Va començar com una vermellor, una inflamació i ella va pensar que era una conjuntivitis i ho va deixar passar.

Tot i això, es tractava d'una infecció a l'iris i quan el dolor va començar a ser insuportable i es va posar en mans de professionals (un prestigiós oftalmòleg de Còrdova a qui ha estat visitant cada dijous durant diverses setmanes) ja havia perdut aproximadament el 80 % de la visió en aquest ull.

Un ensurt important que va estar a punt d'obligar-la a suspendre la seva minigira per Amèrica del Nord (ja que no podia moure el cap ni ballar) encara que finalment, i amb supervisió mèdica, es va poder retrobar amb els seus seguidors. Una infecció que encara no ha superat, encara que va pel bon camí i de mica en mica, i seguint un tractament de col·liri, està aconseguint deixar enrere.

Una infecció que a punt ha estat de deixar-la sense visió a l'ull esquerre i que es podria tornar a reproduir, per la qual cosa Pantoja ha d'estar especialment alerta. Un malson que comença a deixar enrere i del qual els seus fills Kiko Rivera i Isa Pantoja -amb què sembla que hi hauria poca comunicació encara que la jove asseguri que parlen sovint- no saben ni han sabut res en aquest temps, ja que la seva mare va preferir deixar-los al marge dels seus problemes de salut una vegada més.