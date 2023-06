El cantant, en un acte recent. Foto: Europa Press

Un mes després d'activar totes les alarmes en confessar a través de les seves xarxes socials el delicat moment anímic que està vivint ("estic trist i cansat i de vegades no vull ni ser-hi, literalment"), Alejandro Sanz ha tornat a parlar sobre la seva salut mental.

Immers en una gira amb què està recorrent el nostre país i que s'ha convertit en la seva millor medicina per superar aquest delicat moment, el cantant s'ha convertit en notícia els últims dies per la garrotada que ha rebut de la justícia espanyola.

Arran de l'impagament dels préstecs hipotecaris que va demanar per adquirir unes propietats de luxe a Miami, el jutjat de primera instància número 47 de Madrid l'ha condemnat a pagar 3 milions d'euros. Una elevada quantitat que ha posat de manifest els seus presumptes problemes econòmics i que l'ha obligat a 'desfer-se'n del seu bé més preat, la finca El somni dels Parrals a Jarandilla de la Vera, Extremadura, per la mateixa quantitat que deu.

Un dur revés després del qual Alejandro ha trencat el silenci a través de les xarxes socials, compartint un enigmàtic missatge a Twitter. "Hola, aquí segueixo en el meu procés, amb els meus alts i baixos però millorant de mica en mica" ha assegurat, explicant que la seva recuperació anímica està sent "difícil" perquè "el soroll no et deixa ni patir tranquil" (una clara referència a les informacions que sobre ell han circulat en els darrers temps).

Tot i això, i malgrat les dures que estan sent aquestes setmanes, en què a més ha trencat la seva relació amb Rachel Valdés després de 3 anys d'amor, l'artista té clar que tirarà endavant i així ho ha deixat clar amb unes contundents paraules en les que ha agraït el suport dels seus seguidors: "Us diré alguna cosa perquè m'entengueu: us recordeu de la cançó: es ven? Bé, doncs no venc" (Es refereix a la seva finca de Jarandilla?) "Ens veiem en els escenaris amb l'ànima carregada. Vosaltres sou la meva munició" ha conclòs.