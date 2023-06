Foto: Europa Press

El 27 de juny és una data marcada en vermell al calendari d' Aitana Ocaña : el seu aniversari . Aquest any la cantant ha fet 24 anys i, en el moment més dolç de la seva vida, ha decidit celebrar-ho d'una manera molt especial i per partida doble!

Aprofitant uns dies lliures a la seva agenda, el cap de setmana passat posava rumb a Santander per bufar les espelmes per endavant amb alguns dels seus millors amics en una casa rural on no van faltar les rialles i les bromes (com ha publicat als seus perfils a les xarxes socials) abans de retrobar-se amb Sebastián Yatra i viatjar junts a Islàndia per viure l'aniversari més únic de la seva vida.

Confessant que els últims 12 mesos han estat "un any de canvis" per a ella (no només pel seu boom professional, sinó també per la seva ruptura amb Miguel Bernardeau i el seu mediàtic festeig amb el cantant de Tacones rojos ), Aitana ha compartit una significativa reflexió a Instagram des del país nòrdic. Reconeixent que “la vida no és tan fàcil com ens imaginem de petits” i que encara li queda molt per “aprendre, recórrer, curar, lluitar, celebrar o gaudir”, confessa que es considera molt afortunada per tot el que té. "Després de molts anys, sabia que aquest seria un aniversari diferent. És veritat que jo en general sempre he estat una persona molt sensible/emocional però, suposo que de vegades el cos es preparés perquè sap que alguna cosa nova aquesta per arribar o què sé jo” ha assegurat.

Per què Islàndia per celebrar els seus 24? Com ha explicat, "i encara que soni estrany", "el 2015 Islàndia va quedar en els meus records com el lloc on més vaig gaudir i vaig aprendre amb la meva família i he decidit tornar on vaig ser molt feliç. Sabia que tornaria, i sento que tornaré més, és bonic fer els 24 aquí. És estrany però, em sento molt connectada amb aquest lloc”.

En aquesta ocasió Aitana ha tornat amb Yatra i encara que ha evitat incloure cap imatge del cantant a l'àlbum que ha compartit del seu viatge, un testimoni presencial assegura que va veure la parella esmorzant en una cafeteria islandesa.

Una escapada romàntica amb què els artistes han posat fi als rumors de crisi que els han perseguit els últims dies, deixant clar que la seva relació marxa vent en popa set mesos després de fer-se pública.

Després de celebrar el seu aniversari amb el seu noi a Islàndia, Aitana ha tornat a Madrid per reprendre els seus compromisos professionals i, en declaracions exclusives a Europa Press , ha confessat que ha estat un "aniversari d'allò més especial i diferent, la veritat és que sí. Moltes gràcies de debò”.

Sense la companyia de Sebastian, la cantant de Vas a quedar-te ha preferit no donar detalls del seu viatge ni revelar com va el festeig, deixant clar que de moment seguiran vivint el seu amor lluny dels focus: "Moltes gràcies, és que ja sabeu que jo prefereixo no parlar d'aquestes coses, ho sento”. "Jo no et dic res, he fet 24 anys, això està molt bé" ha assegurat amb un somriure quan li hem demanat que per simplement confirmés que feliç que és al costat del colombià.

Més parladora i somrient s'ha mostrat en parlar del seu ex, Miguel Bernardeau, a qui assegura que li desitja el millor, reconeixent que s'alegra molt per les informacions que apunten que ha refet la vida sentimental després de la seva ruptura. "Per descomptat que sí, és clar que sí, jo estic súper feliç també per ell, és clar" ha assenyalat. Dóna-li al play i no et perdis les seves declaracions!