La model, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Destrossada. Així està Mar Flores després que el seu fill gran, Carlo Constancia, hagi estat condemnat per l'Audiència Provincial de Màlaga a 21 mesos de presó per un delicte continuat d'estafa en modalitat agreujada per un negoci de compravenda de vehicles d'alta gamma que va posar a marxa amb un soci el 2019.

La informació la va avançar en exclusiva Setmana , on es va publicar que a l'actor se li ha negat el benefici de lliurar-se d'entrar a la presó (en ser la pena inferior a 2 anys) per no tractar-se d'un "delinqüent primari o puntual", en tenir antecedents per diversos delictes contra l'ordre públic i contra la seguretat viària per excés de velocitat, conduir sense carnet o sota els efectes de l'alcohol i les drogues.

Això ha estat un duríssim revés per a la seva mare, que encara que al principi donaria la cara al programa en què col·labora, Y ahora Sonsoles (cosa que van anunciar en diferents moments de la tarda) finalment va decidir no parlar amb Sonsoles Ónega com estava previst. Una desaparició sobre la qual no es va donar cap mena d'explicació a l'audiència, limitant-se a obviar l'assumpte i centrar-se en la mort de Carmen Sevilla.

A Eivissa, refugiant-se en els seus fills i en els seus éssers estimats, Mar ha trencat el silenci per a la revista Hola! i, deixant clar que "són les primeres i úniques declaracions" que farà sobre la condemna a presó de Carlo, ha reconegut que està abatuda després de conèixer la sentència judicial: "Sóc mare. Òbviament estic destrossada pel que ha passat amb el meu fill gran, però tinc quatre fills més i he de seguir endavant, treballant” ha confessat.

A més, la model, que demana "respecte" per a la seva família en aquests duríssims moments, ha sortit en defensa del seu primogènit, assegurant que encara que "haurem d'acatar la justícia crec fermament en la innocència del meu fill Carlo".