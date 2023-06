Un moment del vídeo de la cançó

Per fi hem pogut escoltar la lletra al complet de la nova cançó de Shakira, Copa vacía; una col·laboració amb Manuel Turizo que es va gravar fa mesos, de la qual havíem pogut escoltar un petit fragment -"jo no sé per què tinc set de tu, segueixo volent beure d'una copa buida"- i que ha vist la llum aquest 29 de juny, convertint-se en poques hores en un dels temes més escoltats a YouTube i acumulant més de 3 milions de visualitzacions.

Amb un espectacular videoclip en què la cantant apareix convertida en una sirena de llarga cabellera rosa que és salvada del fons del mar pel colombià, Copa vacía segueix la mateixa línia que els últims singles de Shakira (Te felicito, Monotonía, Session #53, TQG i Acróstico) i està plena de dards dirigits a Gerard Piqué, a qui sembla retreure la seva falta d'interès: "Aquest ritme no puc seguir. Ja no sé què més fer per obtenir més de tu. Per què no vols quan jo vull. Estàs més fred que el mes de gener. Demano calor i no dónes més que gel. Sé que estàs bo però més bona estic jo".