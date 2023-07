Els nuvis són Paloma Silva Lladó i José Luis de Oriol Herrero els que contrauran matrimoni a la finca L'Esparragal, als afores de Sevilla i propietat de la família Oriol.

La núvia, Paloma Silva Lladó, és filla de Javier Silva i Mauricia Lladó García-Lomas. El seu besavi, Juan Lladó Sánchez-Blanco, va ser president del Banco Urquijo i president d'honor de l'entitat fins a la seva mort el 1982. També com a lletrat del Consell d'Estat va participar activament en la redacció de la Constitució del 1931. El seu avi matern és Juan Lladó Fernández-Urrutia , que va fundar Gesconsult fa gairebé quaranta anys com a oficina financera per gestionar les fortunes de cinc importants famílies, i és també és germà de José Lladó, que va ser president de Tècniques Reunides fins al 2020. Una família que un patrimoni proper als 710 milions d?euros.

Paloma, la núvia, es dedica professionalment a l'agricultura és sòcia fundadora de 'Redescobrint la caça. Avium” . Un campament que forma nens en l'àmbit cinegètic a la Serra de Gredos. Ella porta el màrqueting i la gestió comercial.El nuvi, també és molt aficionat a la caça, esport que ha unit la parella.

José Luis d'Oriol Herrero és fill de José María d'Oriol Fabra i Maria Teresa Herrero Abelló. El seu avi patern va ser Jose Luis de Oriol i Ybarra, marquès de Casa Oriol que va morir el 2018. Va ser president de Talgo . Era amo dels terrenys on es va construir el camp de golf de Layos (Toledo) i on la família Oriol organitza el campament els caps de setmana d'estiu. El pare del nuvi, Jose María , és l'únic dels seus germans que continua vinculat a l'empresa ferroviària que fundés el pare.

Va ser conseller delegat i actualment exerceix el càrrec de vicepresident del consell d'administració de la companyia. Es dóna la circumstància que el nuvi, Jose Luis de Oriol Herrero , treballa a Talgo des del 2017. Primer va ser tècnic de gestió i ara exerceix el càrrec de relacions amb els inversors. El jove va estudiar Administració i direcció d'empreses a la Universitat Francisco de Vitoria . Després, a la Dublín Business School, va cursar un màster en economia de l'empresa ia ESIC un altre de màrqueting esportiu. Va ser becari a Credit Suisse i Atl Capital . El seu primer treball va ser a Endesacomo Kyk manager , durant més de dos anys, i després va decidir continuar amb l'estela familiar a Talgo.

EL CASAMENT TINDRÀ LLOC A GERENA ( SEVILLA)

L'ESPARRAGAL A GERENA



El casament , se celebrarà a la finca sevillana ' El Esparragal ' amb més de 400 anys d'història i que és propietat de la família Oriol . El mas principal data de 1615, encara que el seu origen era un monestir de l'ordre dels jerònims fins a 1850. Després, va passar a mans particulars, ia mitjan el segle XX va ser adquirit pels marquesos de Casa Oriol . Actualment consta de 2.700 hectàrees dedicades tant a cultius de secà com de regadiu, bestiar boví i cria de cavalls pura sang espanyola. Compta amb 15.000 m2 de jardins i s'hi celebrarà el sopar del casament entre Paloma i José Luis , que tindrà lloc a l'ermita i que està gestionada per la Germandat de l'Encarnació de Gerena .