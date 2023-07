La parella, en un moment de lenllaç. Foto: Europa Press

El passat divendres 30 de juny van gaudir d'una preboda amb temàtica eivissenca i el dissabte 1 de juliol, la cantant Edurne i el futbolista David de Gea van segellar el seu amor a Menorca en companyia de tots els seus éssers estimats: el casament somiat es va fer realitat. Després d'anys assegurant que no necessitaven passar per l'altar perquè no hi havia cap compromís més gran que la seva filla en comú, la notícia del seu enllaç sorprenia fa tan sols unes setmanes i... ja són marit i dona!

Va tenir un especial protagonisme la petita Yanay, la seva filla. Després de dos anys del seu naixement, sembla que la cantant i el futbolista estan assaborint un dels seus millors moments personals i per això han decidit celebrar l'amor que es professen.

Alguns rostres coneguts com Risto Mejide, Dani Martínez o Santi Millán es van deixar veure per l'enllaç. L'amistat que tots han aconseguit a Got Talent sembla que va molt més enllà dels platós de televisió, igual que amb l'artista Nia, que tampoc es va voler perdre aquest dia tan especial.

Foto: Europa Press

El matrimoni no va dubtar a atendre la premsa i van protagonitzar una posada en ple capvespre amb què ens van acabar d'enamorar en un dia súper especial per als protagonistes, però també per a tots aquests éssers estimats han estat testimonis de la seva gran història d'amor.

La cantant explicava que la cerimònia ha estat “molt emotiva, la veritat que ha estat preciosa, tenim una família i uns amics, els millors, espectaculars, ens han fet plorar molt, jo que sóc molt sensible he plorat molt, però bé tu també (es dirigeix a De Gea) i estem molt contents, de debò ha estat la millor”.