Mario Vargas Llosa / @EP

L'estat de salut del reconegut escriptor peruà, Mario Vargas Llosa , ha generat preocupació després de ser diagnosticat amb COVID-19 als 87 anys . Davant els rumors i la inquietud dels seus seguidors, els seus fills Álvaro, Gonzalo i Morgana han emès un comunicat per aclarir la situació.

Segons la informació, Vargas Llosa va ser ingressat a l'hospital dissabte passat i està rebent tractament per part de professionals mèdics destacats: “En vista de l'interès dels mitjans per l'estat de salut del nostre pare, fem públic que està hospitalitzat des de dissabte després d'haver-li diagnosticat el Covid-19. Està sent tractat per excel·lents professionals i acompanyat per la família”.

Els seus fills es troben al seu costat, brindant-li suport i cura durant aquest procés. Al comunicat, també han sol·licitat respecte a la privadesa de la família i han demanat als mitjans de comunicació que evitin qualsevol especulació: “Preguem als mitjans de comunicació respectar en aquests moments la seva privadesa i la nostra”.