L'expresident de Ciutadans, Albert Rivera / @EP

Després de mesos en què els rumors de crisi han estat una constant en la seva relació, fa una setmana es confirmava el que semblava un secret de domini públic: la ruptura de Malú i Albert Rivera després de 4 anys d'amor i una filla de 3, Lucía , en comú.

Molt discrets amb la seva vida privada, cap dels dos se n'ha pronunciat i, encara que hi ha qui assegura que va ser l'artista qui va prendre la decisió de separar-se de l'expolític fa diverses setmanes, d'altres sostenen que va ser una decisió de mutu acord per un desgast a la convivència, negant disputes o l'existència de terceres persones.

Una setmana després que Luis Rollán -íntim amic de la cantant de 'Toda'- confirmés la ruptura al programa 'Festa', Albert reapareixia públicament al 60 aniversari de José Luis López 'El Turronero' aquest dissabte a Sevilla. Una festa en què, com han revelat diferents mitjans de comunicació com 'És el matí de Federico' (Jiménez Losantos, a esRadio) o 'I ara Sonsoles', l'exlíder de Ciutadans va estrenar solteria i es va deixar veure envoltat de dones a diversos moments de la vetllada.

I als assistents els va cridar l'atenció la proximitat i la complicitat amb Fiona Ferrer -una de les solteres d'or del nostre país- amb què se'l va veure xerrant i intercanviant confidències. "Hi havia certa intimitat i les mirades parlaven per si mateixes" han explicat al programa d'Antena 3 presentat per Sonsoles Ónega.

Pel que sembla, van estar parlant 45 minuts i encara que en aquesta conversa van participar de tant en tant altres dones, com la Miss Univers Espanya 2017 Sofia del Prado, va cridar especialment l'atenció l''apropament' entre Albert i Fiona, que en un moment donat fins i tot va recolzar la seva mà al clatell de l'ex de Malú. Un gest que denotaria una confiança i una proximitat que està fent parlar molt.

I és que malgrat que molts volen veure en la seva actitud una declaració d'intencions per part de l'expolític després de la ruptura recent amb la cantant, el cert és que Rivera i la dissenyadora i escriptora es coneixen des de fa temps. Són amics i fa uns dies els vèiem junts a l'exposició pictòrica d'Aldo Comas a Madrid, quan se'ls va caçar saludant-se de manera afectuosa amb dos petons en trobar-se a l'esdeveniment. El que dirà el temps és si aquesta amistat podria convertir-se en alguna cosa ara que l'advocat torna a estar solter