Foto: Europa Press

A només 5 dies del seu enllaç , i quan pensàvem que ja res no podia sorprendre'ns a Tamara Falcó i Íñigo Onieva , hem enxampat la parella en una acadèmia de ball de Madrid . I és que fins ara s'ha parlat del vestit que lluirà la marquesa el seu gran dia (un vestit que Wes Gordon, director creatiu de Carolina Herrera, ha dissenyat en exclusiva per a ella), de l'idíl·lic lloc elegit per donar-se el sí vull (el palau El Racó, decorat amb centenars de flors per a l'ocasió), del menú del tres estrelles Michelin Eneko Atxa que degustaran els seus convidats, i fins i tot de la caríssima llista de casament que els nuvis han demanat com a regals. Però res no se sabia del seu primer ball com a marit i dona.

Un moment molt especial per a qualsevol casat que Tamara i Íñigo no pensen deixar a l'atzar i fa setmanes que preparen en una coneguda acadèmia de ball de la mà de les coreògrafes Lola González, exdirectora de l'acadèmia de Fama .

Una de les professionals més reconegudes del nostre país que ha posat el seu talent al servei de la parella perquè deixin els seus convidats sense paraules amb la coreografia amb què obriran el ball del casament.

Del més somrients, encara que sense revelar cap detall de com serà el seu primer ball com a noucasats (qui coneix bé la marquesa aposta perquè començaran amb el tradicional valls per continuar amb una sèrie de passos més moderns que requereixen gran sincronització i complicitat en la parella) la parella abandonava fa uns dies l'acadèmia de ball amb Susana Uribarri després de diverses hores preparant al detall amb Lola González la seva primera dansa com a marit i dona.

Relaxada i al marge de les últimes informacions que han enterbolit el seu enllaç -com el robatori d'unes joies valorades en 2 milions d'euros que ja han negat que fossin per a la filla d'Isabel Preysler ni per a la mare d'Íñigo, Carolina Molas- Tamara no ha pogut evitar el riure quan li hem preguntat a quin dels dos se li dóna millor ballar, mantenint el misteri sobre com serà el ball que estan preparant i amb què pensen deixar sense paraules els seus convidats.