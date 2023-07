Esteban, en una imatge recent. Foto: Instagram (@belenestebanmenendez)

"Jo sé qui voto, però estic una mica indecisa, no m'agrada que s'ajuntin diversos partits". La campanya electoral del 23J ha tingut una convidada inesperada a la figura de Belén Esteban ; la coneguda com a Princesa del Poble ha concedit una entrevista a Carlota Corredera en què, entre altres coses, ha repassat temes polítics, pràcticament sense refusar cap qüestió.

Esteban ha estat molt contundent, assegurant que "hi ha partits polítics, i no diré noms, amb els quals no estic res d'acord", apuntant que "en comptes de endavant, anem enrere i el que cal anar és per endavant”.

"Tinc molts amics, gent molt propera, que són com germans, que han lluitat molt per tenir uns drets. Jo el que no els faré a ells, que han patit tant, és ficar un partit polític a mitges amb un altre per que puguin governar i en comptes d'anar endavant, anar enrere”, va afegir la madrilenya.

Corredera, molt còmplice amb Esteban, ha postil·lat que "ara mateix estan tots els assessors de tots els polítics tremolant perquè a veure qui votarà Belén Esteban", deixant clar que les paraules de l'excol·laboradora de Sálvame poden marcar un abans i un després a poc més de 2 setmanes que els espanyols passin per les urnes.