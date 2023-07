Foto: Europa Press

El passat dissabte 1 de juliol, Mario Vargas Llosa ingressava a l'Hospital Ruber Internacional després d'encomanar-se de Covid-19 i feia saltar totes les alarmes sobre el seu estat de salut . Dies més tard, dimarts 4 passat, transcendia que l'escriptor es troba estable i, en una suite i amb el suport constant de la seva família.

Després d'aquesta revolució informatiu per l'ingrés del Premi Nobel després de veure'l a Madrid aquests dies, aquest matí les càmeres d' Europa Press han captat com el seu fill Gonzalo Vargas Llosa es dirigia a l'hospital per retrobar-se amb el pare.

"Està estable feliçment, però bé, encara una mica delicat així que encara està a l'hospital" ens explicava, confessant que tant la família com els metges que l'estan tractant "som optimistes i esperem que d'aquí a uns dies ja li donin l'alta" i pugui tornar a casa”.

Hores més tard, Gonzalo ha revelat que “li he notat molt animat”. El fill de Mario Vargas Llosa arribava a casa confirmant-nos que ha estat fins i tot llegint la premsa amb ell: "He estat amb ell llegint els diaris, un llibre veient les notícies i xerrant així que, res, amb moltes ganes de tornar a casa".

Pel que fa a quan li donaran l'alta, Gonzalo ens ha confessat que “jo crec que caldrà esperar com a mínim un parell de dies”. D'aquesta manera, sembla que l'escriptor segueix millorant i si tot va bé, aviat podreu estar a casa vostra descansant i recuperant-vos per gaudir de l'estiu.