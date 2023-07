Flors, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

Aquest dijous 6 de juliol, Antonio David Flores havia d'acudir als tribunals per declarar per la querella interposada per la seva exdona, Rocío Carrasco per un delicte d'alçament de béns .

Segons s'ha publicat, Flores deu a la filla de Rocío Jurado 60.000 euros en concepte d'impagament de la pensió de manutenció dels seus fills . De fet, sentències anteriors obligaven aquest pagament, que l'exguardia civil no ha fet. Tot i això, segons ha publicat Lecturas , la vista ha estat suspesa.

La publicació assegura que l?advocat de Flores va demanar la suspensió al·legant que s?havia admès a tràmit una prova que no s?havia practicat.