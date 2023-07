Foto: Europa Press

Jennifer Lopez i Ben Affleck són una de les parelles més reconeixibles del panorama mundial. Fa alguns mitjans van assenyalar que la parella estaria enfrontant una crisi matrimonial , i encara que ni la cantant ni l'actor ho van desmentir, se'ls ha vist junts novament.

De fet, hi ha informacions que apunten que l'artista ha parlat amb els seus advocats per si calgués afrontar un nou divorci.

La del Bronx voldria un acord postnupcial, ja que López s'ha divorciat tres vegades anteriorment, per la qual cosa no desitja que res la prengui per sorpresa.

D'altra banda, segons apunten informacions, "Affleck només vol espai i serenitat en aquest moment. Està tan esgotat amb les disputes que signarà qualsevol cosa per mantenir feliç Jennifer".

Els advocats ja tindrien redactat el contracte, on hi ha una divisió equilibrada dels seus béns en comú per si prenen la decisió de separar-se. La fortuna de tots dos és milionària, per part de Ben Affleck el seu patrimoni ronda els 200 milions de dòlars, mentre que el de Jennifer Lopez és de 400 milions. És a dir, un total de 600 milions que s'haurien de dividir justament si se separen.