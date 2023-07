Foto: Europa Press

Isa Pantoja i Asraf Beno estan ansiosos per celebrar el vostre casament, ja que estan finalitzant els preparatius per al seu enllaç que es durà a terme aquest mes d'octubre. Ara que la parella està novament unida després de la participació d'Asraf a Supervivientes, van aprofitar l'oportunitat per concedir una entrevista en un dels últims programes de Dissabte Deluxe, on van revelar detalls sobre els últims arranjaments del casament.

Durant molt de temps, hi ha hagut una incògnita que ha generat molta especulació: qui seria el padrí de casaments elegit per la filla d'Isabel Pantoja? Durant l'entrevista en directe, Isa va confessar: "Pobre, ho posaré en un compromís, fins i tot vaig considerar trucar-lo". La noia va explicar que la persona en qüestió no s'ho espera pas. Davant la insistència de María Patiño, que no es va poder contenir i li va preguntar directament, Isa va revelar el nom: Jorge Javier Vázquez.