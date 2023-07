La parella a l'aeroport. Foto: Europa Press



Després d'haver fet pública fa diverses setmanes la seva ruptura a través de publicacions a Instagram en què van deixar entreveure que la fi del seu festeig (que va començar el desembre del 2022) no havia estat amistós, i en què l'ombra de la deslleialtat va planejar sobre el presentador, Risto Mejide i Natalia Almarcha confirmen que la seva reconciliació.

Mentre s'especula que la farmacèutica hauria posat condicions al publicista per a aquesta nova oportunitat en el seu amor (com el fet de reduir el seu alt ritme de vida perquè ella no el podria pagar amb el seu sou i paguen els seus viatges i sortides a mitges) la parella fa orelles sordes als rumors i ha reaparegut més enamorada que mai.

Després d'escenificar la seva reconciliació assistint junts al casament d'Edurne i David De Gea a Menorca, en què van evitar deixar-se veure junts davant la premsa, Risto i Natalia han posat fi a la seva escapada a l'illa balear després d'uns dies inoblidables i han tornat a Madrid per complir els seus compromisos professionals.

Demostrant que el seu festeig ha sortit enfortit d'aquest sotrac, la parella abandonava Menorca i aterrava a l'aeroport de Barajas molt còmplices, encara que molt seriosos en descobrir la presència de càmeres donant-los la benvinguda i preguntant-los per aquesta inesperada segona oportunitat a la seva història de amor.

Tímida, i amb la tensió de qui no està acostumada a estar al focus mediàtic, Natalia intentava fugir dels reporters ocultant el seu rostre sota unes enormes ulleres de sol, encara que no va poder evitar un somriure quan li vam preguntar per la seva felicitat amb Risto. "Ens ho hem passat bé" confessava esquiva.

Una mica tensa, la jove es va equivocar de camí diverses vegades, sent el presentador de Todo es mentida , més còmode amb la situació, l'encarregat de guiar-la fins a la sortida de l'aeroport per agafar un taxi de camí al seu domicili.

L'ex de Laura Escanes, jugant a distracció, preguntava a la premsa si "tot estava bé" abans d'assegurar que ell també està "bé" encara que "amb una mica de calor". "Bona tarda, cuidar-vos molt" afegia, sense revelar cap detall de la seva reconciliació ni explicar-nos com va aquesta segona oportunitat amb Natalia després d'adonar-se que és la dona de la seva vida. Dóna-li al play i no et perdis el moment!