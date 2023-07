El cantant colombià. Foto: Europa Press

Nuvolades negres al paradís. I és que quan pensàvem que la relació d'Aitana Ocaña i Sebastián Yatra travessava pel seu millor moment després de veure els pares de l'artista al concert que el colombià va oferir a Barcelona, surt a la llum una controvertida informació que podria fer malbé amb la seva felicitat.

I és que la triomfita podria haver estat deslleial al cantant de Tacones rojos amb l'actor Gabriel Guevara . Segons Laura Fa, Aitana hauria tingut una nit d'amor amb el fill de Marlene Mourreau després d'haver coincidit en el rodatge d'una sèrie de televisió en què la noia ha fet un cameo. Tots dos haurien acabat la nit en una discoteca i, com assegura la periodista, hi va haver escenes pujades de to i "rotllet i salsàs del bo".

Una sorprenent notícia sobre la qual l'artista, que està gaudint d'uns dies de vacances a Eivissa, no s'ha pronunciat, i sobre la qual Europa Press va preguntar a Yatra. Aliè a la presumpta infidelitat d'Aitana -amb qui fa (que se sàpiga) vuit mesos de discreta relació- el colombià ha complert els seus compromisos professionals i ha actuat, de la mà d'una coneguda marca de rom, a la madrilenya sala Kapital .

Molt seriós, el cantant ha donat la callada per resposta i ha guardat silenci sobre la possible deslleialtat de la seva xicota. Tant a l'arribada com a la sortida de la discoteca ha cridat l'atenció la seva mala cara (en què el cansament és més que notori), i la seva actitud esquiva, deixant a l'aire què hi ha de cert que l'Aitana l'ha enganyat amb Gabriel Guevara i sense revelar si hi confia o no.