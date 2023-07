Constanzia, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Condemnat a 21 mesos de presó per un presumpte delicte d'estafa agreujada per un negoci de compravenda de cotxes de luxe, Carlo Constanzia reapareixia fa una setmana a Espejo Público i, a més d'insistir en la seva innocència i assegurar que el seu soci el va utilitzar com un " ximple útil" per captar clients als quals estafar, va parlar de la seva dura infància -per la tempestuosa separació dels seus pares i les mediàtiques relacions que va mantenir als anys 90 la seva mare, Mar Flores, amb cares tan conegudes com Fernando Fernández Tapias, Cayetano Martínez de Irujo o Alessandro Lequio- i de la seva addicció a les drogues ia l'alcohol.

Més sincer que mai, i visiblement emocionat, el protagonista de Toy Boy va revelar que va viure la seva infància en una "bombolla de depressió de foscor" a causa del "caos mediàtic" que l'envoltava i que, a causa de la pressió mediàtica i del bullying que patia a l'escola va començar a prendre "antidepressius als 6, 7 anys".

"La psicòloga em va dir que em van arribar a treure el pestell de la cambra perquè creien que podria danyar-me o autoflagel·lar-me" ha reconegut, confessant que llavors "vaig escollir la via fàcil d'evadir-me a través de les substàncies des de molt primerenca edat, 10-11 anys. Alcohol , tabac i després ja haixix i en la meva adolescència tota la resta".

Duríssimes revelacions després de les quals Carlo, que està en espera de conèixer la data de la seva entrada a la presó -tot i que la pena és inferior a dos anys no es lliurarà de la presó perquè actualment està complint una condemna per delictes contra la seguretat vial, pels quals porta una polsera telemàtica-es refugia a casa de la seva mare a Madrid.

Mar, que s'ha reconciliat amb Elías Sacal després d'un any separats i ha gaudit amb el mexicà d'unes vacances romàntiques a Saint Tropez després de l'escàndol del seu fill, està sent un dels grans suports de Carlo en aquest duríssim tràngol; i després d'uns quants anys emancipat, l'actor ha tornat a residir al domicili familiar, on porta aquests dies d'incertesa per la seva entrada a la presó acompanyat per la seva mare i els seus germans.

El cantant ha sortit a fer una passejada pels voltants de la casa de Mar i, en veure les càmeres, no ha dubtat a tornar sobre els seus passos i tornar a la vivenda, evitant revelar com es troba després de les seves impactants confessions a 'Espejo públic' i deixant a l'aire com s'ha pres la model que fes públiques les seves addiccions.