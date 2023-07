La parella, en un acte promocional. Foto: Europa Press

Junts des de l'estiu del 2019 i amb una filla en comú Lidia Torrent i Jaime Astrain formen una de les parelles més enamorades i envejades del panorama nacional. Inseparables, compaginen a la perfecció les seves agendes professionals per gaudir de la seva petita Elsa, encara que també intenten treure estonetes tot sol perquè la seva flama segueixi més viva que mai.

A punt, doncs, de celebrar el seu quart aniversari de relació, i després de gaudir d'unes breus vacances a Almeria amb la família, la presentadora i el model han deixat el nadó a cura de la seva àvia, Elsa Anka, i van assistir al concert de Sebastián Yatra a la sala Kapital.

Tots dos van explicar a Europa Press que "viatjar amb un nadó és cuidar el nadó en una altra ciutat del món i estar de vacances és una mica això, estar per i per a ella". "Li dediquem els nostres dies i és bonic també" confessen, revelant que encara que Elsa és molt petita encara, apunta maneres i és "molt riallera, molt desperta i espavilada".

Tan centrats estan a la nena que, com asseguren, de moment no pensen en casament. "Qui es casa és el germà petit de Jaume, que se'ns ha avançat. A veure si em cau el ram" ha apuntat la presentadora amb un gran somriure.

"La petita és el compromís més gran, tot el nostre món gira al seu voltant i tot és per a ella encara que no oblidem el nostre camí com a parella i professional, però segur que arribarà el dia" han afegit presumint de la seva compenetració i deixant clar que, malgrat les ganes que tenim de veure'ls passant per l'altar, no hi ha plans de donar-se el sí vull a curt termini.