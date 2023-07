Foto: Instagram @ cristipedroche

Després de 9 mesos de dolça espera en què Cristina Pedroche ens ha explicat pas a pas els avenços del seu embaràs i de la tripeta, la presentadora ha donat a llum i s'ha convertit en mare de la seva primera filla amb Dabiz Muñoz.

Tal com revela la revista Semana en exclusiva, la parella va ingressar dijous a la tarda a l'hospital Montepríncipe de Madrid i aquesta matinada, al voltant de les 4.00 hores, arribava al món la petita amb què han posat el colofó d'or als 9 anys d'amor.

Ha estat un part ràpid, natural i sense complicacions, tant la mare primerenca com la nounada es troben en perfecte estat i Cristina i Dabiz, molt emocionats , estan vivint els instants més especials de la seva vida. A més, com apunta la publicació, la presentadora d'Atresmedia es troba en una planta diferent de maternitat per evitar filtracions i gaudir de la seva maternitat acabada d'estrenar amb tranquil·litat.

Com la mateixa Pedroche va revelar en una de les últimes aparicions públiques, el part ha estat a través d'hipnopart, una tècnica en què, com explicava amb naturalitat, no tindria contraccions sinó onades uterines gràcies a la meditació.

Aquest dijous la comunicadora donava una petita pista que estava de part publicant una imatge en blanc i negre al compte d'Instagram presumint del seu avançat estat de gestació.

"Miro el meu cos i no puc estar més orgullosa del camí que hem recorregut durant aquests mesos creant vida. Ara ja estem preparats per acompanyar-te a néixer filla meva. Vine quan vulguis, t'estem esperant", escrivia. Unes paraules amb què donava la benvinguda a la petita, que no dubtem que aviat presentarà els seus seguidors a través de les seves xarxes socials, revelant per fi el nom que Dabiz i ella han escollit per a la seva primera filla.