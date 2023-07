Foto: Instagram @marcos_anton

L'actor Paco León està de dolç després que el cor torni a estar ocupat. La nova il·lusió es diu Marcos Antón, l'encarregat precisament de dissenyar l'hotel Hard Rock Marbella. Tot apunta que la seva relació es remunta al desembre de l'any passat, de manera que ja fa set mesos que són parella.

Marcos Antón té un estudi d'arquitectura a Madrid, Mabaestudio, on fan projectes per decorar interiors a Espanya ia Londres, especialment.

Segons les xarxes socials, durant aquestes dates van fer el primer viatge junts al Japó. De fet, tots dos s'anomenen com "el meu noi" a les xarxes socials. Fins i tot van penjar diversos selfies al març, quan van viatjar junts al Marroc.

Aquesta és la primera relació seriosa que es coneix després del seu amor amb la directora Anna Rodríguez Costa, amb qui va estar des del 2006 fins al 2020 i amb qui va tenir una filla, Manuela León.

L'actor és obertament bisexual i va afirmar que quan va conèixer la seva dona estava sortint amb un home. "Ella i jo ens vam conèixer fa moltíssim temps i jo en aquella època tenia nuvi. Jo he tingut nuvis i núvies indistintament. Però amb Anna tenia claríssim des del primer moment que és la persona amb qui em moriré vell i ens anem a aguantar tota la vida. Jo m'enamoro de les persones. No sé si ho trio jo o és al revés, però quan hi ha una connexió doncs n'hi ha", va explicar.