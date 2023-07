Foto: Europa Press

Eren una de les parelles de guapos més populars de la indústria del cinema, però ja no ho seran més. Sofia Vergara i Joe Manganiello es divorcien després de 7 anys de matrimoni, segons es va publicar a última hora del dilluns 17 de juliol.

"Hem pres la difícil decisió de divorciar-nos . Com que dues persones que s'estimen i es preocupen molt, demanem amablement que es respecti la nostra privadesa en aquest moment mentre naveguem per aquesta nova fase de les nostres vides", han dit en un comunicat conjunt publicat a Page Six .

L'actriu colombiana està de vacances a Itàlia.