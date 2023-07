El DJ, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Després de l' últim ensurt de salut a què s'ha enfrontat, Kiko Rivera ha rebut, aquest dimarts 18 de juliol, l'alta després de la seva intervenció de cor a l'Hospital Vithas Sevilla. Aparentment recuperat i amb moltes ganes de tornar a casa per poder estar al costat de les seves filles, Ana i Carlota, Europa Press ha pogut veure el Dj arribar al seu domicili en companyia de la seva dona, Irene Rosales, que ha estat la persona que no se n'ha separat el cap moment.

Evitant tant sí com no la presència dels mitjans, el fill d'Isabel Pantoja aconseguia esquivar els reporters a la sortida de l'hospital, encara que sí que el vèiem entrar ràpidament al seu domicili per seguir amb la recuperació amb molta més tranquil·litat. Sense cap mena de dubte aquest nou sot de salut ha servit perquè Kiko Rivera acosti postures amb la seva mare, Isabel Pantoja, que va ser una de les visites més esperades a l'Hospital.

La cantant, que celebrarà el seu 67 aniversari el 2 d'agost vinent, va arribar a l'hospital on estava ingressat el seu fill per interessar-se per la seva evolució en primera persona i acompanyar-lo en les primeres hores després del pas pel quiròfan.