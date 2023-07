Foto: Netflix

'Sálvame Diario' acabava per sempre el 23 de juny passat i aquell mateix dia informaven en directe que el format continuaria lluny de Telecinco: a Netflix . Una notícia que impressionava tots els seus espectadors i que molts celebraven perquè no es tractava de la fi: l?espai tindrà un docureality en una plataforma internacional.

Bé, ha arribat aquell dia i els col·laboradors han revolucionat l'aeroport amb la seva presència. Fent gala de la seva gràcia, Belén Esteban, Maria Patiño, Kiko Hernández, Terelu Campos, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Lydia Lozano i Kiko Matamoros han aparegut amb uns looks de platja i amb el famós pulpillo de 'Sálvame' per les instal·lacions de l'aeroport abans d'agafar el vol direcció Miami.

I no només això, ja que Terelu i Maria no han dubtat a endur-se els quadres que estaven penjats al passadís de les celebritats de Mediaset, provocant una autèntica revolució a l'aeroport per a tots els viatjants que s'han trobat a l'elenc de col·laboradors per allà.

Belén Esteban, batejada des de fa anys com la 'Princesa del poble', també ha fet parlar amb el seu look més hawaià: barret amb motius florals, samarreta blanca, pantalons amples amb estampat estiuenc i una maleta al més pur estil barbie... Disposats a donar el millor de si, tots s'han mostrat molt feliços per començar aquesta etapa lluny de Telecinco.

Tampoc no han faltat les ulleres de sol. Lydia, Kiko Hernández, Chelo, Terelu i Patiño -que són els col·laboradors més bufons- han volgut amagar el seu rostre per donar la seva millor imatge una vegada comencin els enregistraments a Miami.

D'aquesta manera, aquest elenc de col·laboradors començaran en pocs dies els seus enregistraments a Miami per a Netflix i aquest docureality que la gent està esperant amb ànsia després del final tan controvertit a Telecinco el mes de juny passat