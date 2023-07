Pantoja, a la sortida de Telecinco. Foto: Europa Press

Isa Pantoja ha estat el matí d'aquest dijous 20 de juliol a El programa de Ana Rosa i s'ha enfrontat a una informació d'Antonio Rossi que no li ha fet cap gràcia. Segons el periodista, Isabel Pantoja desmenteix la seva filla quan diu que tens una relació molt estreta i que parlen habitualment.

Unes declaracions que la noia ha negat rotundament, assegurant que fa uns dies va ser la seva mare qui li va trucar per informar-lo que el seu germà estava ingressat a l'hospital. Tot i això, Rossi ha revelat que la tonadillera es va assabentar per les xarxes socials i que dilluns estava disgustada perquè s'ha adonat que la relació amb el seu fill està completament trencada.

Europa Press ha parlat en exclusiva amb la jove després d'abandonar les instal·lacions de Mediaset i ha assegurat que "no entraré en una polèmica ara" perquè "és a mi a qui no li interessa ni m'aporta entrar en problemes" ja que " estic súper contenta amb el meu casament, amb la meva parella, amb el meu fill que me'n vaig demà de vacances al Marroc, només tinc coses positives”.

"No en tinc ni idea, no parlaré del tema del meu germà i la meva mare, ells veuran, no és un tema que depengui de mi" ens comentava quan li preguntàvem per la informació de Rossi i ha assegurat que "si surten més informacions tampoc em pronunciaré, he après que si els altres volen crear polèmiques que les creuen ells”.

Pantoja ha dit que espera que la seva mare acudeixi al casament amb Asraf Beno a Sevilla els propers mesos perquè és un dels dies més importants de la seva vida ia més, està molt il·lusionada amb tots els preparatius.